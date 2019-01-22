Полиция задержала участников банды, торговавших наркотиками и оружием на территории России

Полицейские задержали в Красногорске участников преступной банды, организовавших разветвленную сеть сбыта наркотиков и оружия в России.

Участники группировки арендовали 10 гаражей в Москве и на территории области, где хранились и фасовались запрещенные средства. Расчеты с покупателями происходили через интернет-магазин с использованием электронных платежных систем, затем им сообщалось место тайника с наркотиками или оружием.

В итоге сотрудниками правопорядка было изъято более 190 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 144 килограмма гашиша, 18 килограммов марихуаны, 13,7 килограмма мефедрона, 15 килограммов амфетамина, а также кокаин, 10 тысяч таблеток МДМА, 4 тысячи марок ЛСД.

Кроме того, обнаружены пистолет иностранного производства с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, револьвер системы Нагана, сигнальный пистолет с признаками переделки для стрельбы боевыми патронами, а также свыше 1,7 тысячи патронов различного калибра.

В настоящее время задержаны два злоумышленника. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

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