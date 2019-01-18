Смог в Сибае мог возникнуть из-за непроведенной рекультивации карьера

Депутат Госсобрания Башкирии Руфина Шагапова сообщила, что серный смог в городе Сибае мог возникнуть из-за непроведенной рекультивации карьера, где ранее добывали медно-цинковый и медно-серный колчедан.

«Последние 20-30 лет эти карьеры вообще не рекультивировались. Они не должны были в принципе в таком состоянии оставаться. Не факт, что еще где-нибудь что-то не всплывет. Если говорить, где рекультивированы карьеры, я вам даже сказать не смогу, никогда на это денег у них нет» — приводит слова Шагаповой ТАСС.



Председатель комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания Башкирии, член рабочей группы по ситуации в Сибае Альфарис Байчурин заявил, что принимаемых сейчас мер для изменения ситуации недостаточно.



«Конечно, основной источник (загрязнения) — это Сибайский карьер. И тех методов, которые принимали для погашения этих источников, конечно, недостаточно, потому что сами площадь, объем этого карьера огромные» — заявил он.



Ранее в Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог региональным ГУ МЧС России был создан межведомственный оперативный штаб. В МЧС сообщили, что источником смога в городе является тление руды в закрытом карьере.

Сегодня в Сибай прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и врио руководителя Башкирии Радий Хабиров. Руководители регионов приняли решение организовать три чартерных рейса по отправке 500 детей из Сибая в Крым для бесплатного отдыха.