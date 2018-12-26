Суд продлил арест экс-полицейскому Эдуарду Матвееву, обвиняемому в изнасиловании коллеги в Уфе

Советский районный суд удовлетворил ходатайство о продлении срока ареста начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву, обвиняемому в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе.

Срок содержания в СИЗО продлен бывшему силовику до 28 февраля. По словам адвоката Матвеева, оснований для данного решения суда не было, поэтому оно будет обжаловано в апелляционном порядке.

«В материале нет даже судебно-медицинской экспертизы. Никаких оснований продлевать арест вообще не было», — передает слова защиты «Интерфакс».

Сегодня также был продлен арест другому фигуранту дела — Павлу Яромчуку.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.

