Суд продлил арест экс-полицейскому Эдуарду Матвееву, обвиняемому в изнасиловании коллеги в Уфе
Советский районный суд удовлетворил ходатайство о продлении срока ареста начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву, обвиняемому в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе.
Срок содержания в СИЗО продлен бывшему силовику до 28 февраля. По словам адвоката Матвеева, оснований для данного решения суда не было, поэтому оно будет обжаловано в апелляционном порядке.
«В материале нет даже судебно-медицинской экспертизы. Никаких оснований продлевать арест вообще не было», — передает слова защиты «Интерфакс».
Сегодня также был продлен арест другому фигуранту дела — Павлу Яромчуку.
Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.
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