По улицам Перми провезут пассажирский самолет

По шоссе Космонавтов в Перми в ближайшее время провезут пассажирский самолет ЯК-40.

Воздушное судно пополнит экспозицию Пермского музея авиации. Ранее самолет располагался в пермском аэропорту. На прошлой неделе в музей привезли крылья, до конца месяца планируется перевезти весь самолет.

По словам директора по развитию музея Сергея Павлова, самолет провезут по дороге с помощью грузовика.

«Перевозить будем ночью, чтобы не создавать помех дорожному движению. После его транспортировки и сборки в музее мы планируем открыть его для посетителей», — рассказал Павлов изданию «Текст».

Добавим, ЯК-40 с бортовым номером RA-87418 был произведен на Саратовском авиационном заводе в 1974 году. Салон рассчитан на 17 пассажиров. За весь период работы он налетал 20 490 часов. В последние годы работы в Перми самолет эксплуатировался «РусДжетом» для перевозки VIP-персон.

Напомним, в Ульяновске выставили на продажу самолет за 833,3 млн рублей.