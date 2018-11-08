В Ижевске закроют один из старейших роддомов

В Ижевске принято решение о закрытии роддома №3. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии, учреждение будет присоединено к Первой республиканской клинической больнице. Мероприятия по присоединению завершатся до 1 марта 2019 года.

«Ежегодно количество родов в Удмуртии снижается. Так, в 2017 году родилось 17 877 детей, это меньше уровня предыдущего года практически на 3 тысячи. Основную часть рожениц, которые рожали в роддоме №3, возьмет на себя Перинатальный центр, рассчитанный на 4 400 родов в год. Существующее здание роддома №3 введено в эксплуатацию в 1939 году и на сегодняшний день не отвечает требованиям СанПиН — в учреждении нет детской реанимации, в связи с чем приходилось за специализированной помощью обращаться в другие роддома и родильные отделения Ижевска», — прокомментировали закрытие в ведомстве.

Отмечается, что площади роддома №3 останутся подведомственными Минздраву Удмуртии. При этом женская консультация, расположенная по адресу Родниковая, 56, продолжит свою работу в составе Городской поликлиники №10.

В ведомстве добавили, что все сотрудники роддома будут трудоустроены в медицинские организации Минздрава Удмуртии.