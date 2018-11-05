Дочь Юрия Гагарина выступила за переименование города Кирова в Вятку

Старшая дочь космонавта Юрия Гагарина, генеральный директор музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина выступила за переименование Кирова в Вятку.

Официальное письмо от ее имени было направлено в адрес общественной организации «Возрождение Вятки». В нем сообщается, что «возвращение городу его исконного имени даст мощный экономический импульс развитию региона, его туристического бизнеса».

«Позвольте от всей души выразить понимание и поддержку в вопросе возвращения городу Кирову исторического имени Вятка», — говорится в письме.





Добавим, вопрос о переименовании города в последнее время активно поднимается общественностью. Так, за название Вятка выступали известные политики и деятели культуры, в том числе Владимир Жириновский и Никита Михалков.

Напомним, ранее стало известно, что пермский аэропорт сохранит название «Большое Савино».