Конкурс «Мисс Финляндия-2018» выиграла девушка с русскими корнями

Девушка с русскими корнями, 23-летняя Алина Воронкова выиграла конкурс «Мисс Финляндия — 2018».



Отец Воронковой — русский, мать — ингерманландская финка, передает ТАСС. Отмечается, что девушка в совершенстве владеет финским и русским языками.



«Три года я готовилась к этому», — написала Воронкова на своей странице в Instagram.



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В декабре Воронкова отправится в Таиланд представлять Финляндию на конкурсе «Мисс Вселенная».

Напомним, ранее жена самарского олигарха завоевала титул «Миссис Россия Мира — 2018».

