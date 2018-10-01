Конкурс «Мисс Финляндия-2018» выиграла девушка с русскими корнями
Девушка с русскими корнями, 23-летняя Алина Воронкова выиграла конкурс «Мисс Финляндия — 2018».
Отец Воронковой — русский, мать — ингерманландская финка, передает ТАСС. Отмечается, что девушка в совершенстве владеет финским и русским языками.
«Три года я готовилась к этому», — написала Воронкова на своей странице в Instagram.
Публикация от ALINA VORONKOVA (@alinavoronkova_) 30 Сен 2018 в 12:38 PDT
В декабре Воронкова отправится в Таиланд представлять Финляндию на конкурсе «Мисс Вселенная».
Напомним, ранее жена самарского олигарха завоевала титул «Миссис Россия Мира — 2018».
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