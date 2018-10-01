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Конкурс «Мисс Финляндия-2018» выиграла девушка с русскими корнями

00:23, 01.10.2018

Девушка с русскими корнями, 23-летняя Алина Воронкова выиграла конкурс «Мисс Финляндия — 2018».

Отец Воронковой — русский, мать — ингерманландская финка, передает ТАСС. Отмечается, что девушка в совершенстве владеет финским и русским языками.

«Три года я готовилась к этому», — написала Воронкова на своей странице в Instagram.

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Mieletöntä palata kuukauden jälkeen omaan kotiin, istahtaa rauhallisesti käsittelemään omia fiiliksiä sekä lukea onnitteluviestejä pitkin maailmaa ❤️ Kiitollisuuden määrää on vaikea edes mitata, koska viestejä on tullut valtavasti -kiitos teille❤️✨ Sain tänään parin lehdistöhaastattelun yhteydessä osviittaa siitä, että some koki melkoisen mielipide taistelun kruunaamiseni jälkeen. Kiistaa aiheutti kaksikielisyyteeni, josta olen puhunut jo aikaisemmin Miss Suomi kietueen aikana. Asia on saanut paljon huomiota, jonka näen positiivisena — se on jakanut mielipiteitä puolin ja toisin. Vaikka elämme vuodessa 2018 niin edelleen ihmisillä on pokkaa tulla pilkkaamaan toisia jopa omalla nimellä. Näin tekstin muodossa asia ei herätä ihmisissä paljon huomiota, mutta haluan puhua ja rohkaista kiusatuksi tulleita nuoria sekä aikuisia avaamaan suunsa! Kiusaamiselle STOP❤️ #misssuomi #misssuomi2018 #missuniverse #missuniversefinland
Публикация от ALINA VORONKOVA (@alinavoronkova_) 30 Сен 2018 в 12:38 PDT

В декабре Воронкова отправится в Таиланд представлять Финляндию на конкурсе «Мисс Вселенная».

Напомним, ранее жена самарского олигарха завоевала титул «Миссис Россия Мира — 2018».

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