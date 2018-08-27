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Суд оштрафовал главного архитектора Ижевска на 5 тысяч рублей

13:22, 27.08.2018
Суд оштрафовал главного архитектора Ижевска на 5 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Суд оштрафовал начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Владимира Некрасова за административное правонарушение. Чиновник заплатил 5 тысяч рублей.

Главный архитектор Ижевска не предоставил местному адвокату запрошенные у него данные, передает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Тем самым он нарушил требования Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», отмечают в надзорном ведомстве.

ОбществоВласть Удмуртия
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