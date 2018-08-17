Скорость движения на трассе Пермь — Екатеринбург ограничат из-за колонны грузовиков с адсорберами

Скорость движения на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург временно ограничат в воскресенье, 19 августа. Причиной этого станет проезд колонны автопоездов с негабаритным грузом — адсорберами.

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Прикамье», по дороге проедет грузовая колонна с гигантскими баками. Ее скорость не должна превышать 25 км в час. Для удобства водителей колонна будет останавливаться, чтобы пропустить другие автомобили.

Автопоезда проследуют из Екатеринбурга в поселок Юго-Камский, покинув трассу в районе Кукуштана. В ведомстве просят водителей отнестись к данной ситуации с пониманием и соблюдать скоростной режим, а также правила дорожного движения.

Стоит отметить, что адсорберы были изготовлены в Екатеринбурге на заводе «Уралхиммаш». Они предназначены для газопровода «Северный поток-2», который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию.

Каждый адсорбер весит 186,3 тонны, высотой достигает 19,1 метра и 5,8 метра в диаметре. В Пермском крае конструкции погрузят на баржу и отправят дальше по воде в Ленинградскую область.

Напомним, ранее в Самарской области на трассе М-5 сняли ограничения для большегрузов.