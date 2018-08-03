В Казани 4 и 5 августа ограничат движение по нескольким улицам из-за проведения триатлона

В Казани в эти выходные ограничат движение по нескольким улицам города в связи с проведением первенства России по триатлону.

Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

4 августа, с 6.00 до 15.00, движение транспорта ограничат:

по Кремлевской дамбе (в направлении Московского района по одной правой полосе);

ул. Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Чистопольской в направлении движения к стадиону «Казань Арена» две правые полосы);

ул. Чистопольская (от кругового движения ул. Сибгата Хакима — ул. Чистопольская до съезда к стадиону «Казань Арена» две правые полосы);

вокруг стадиона «Казань Арена» (полное ограничение движения);

пр. Фатыха Амирхана (съезд с пр. Фатыха Амирхана от ул. Алексея Козина до ул. Сибгата Хакима);

по мосту «Миллениум»;

ул. Вишневского (от ул. Сибгата Хакима до ул. Николая Ершова в направлении центра одна правая полоса);

ул. Николая Ершова;

ул. Карла Маркса (от ул. Вишневского до ул. Толстого в направлении движения к площади Свободы одна правая полоса);

ул. Большая Красная (полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Жуковского, ул. Гоголя, ул. Япеева, ул. Карла Фукса, ул. Театральной, ул. Пушкина);

ул. Батурина (от ул. Большой Красной до Кремлевской дамбы две правые полосы).

5 августа, с 8.30 до 17.30, движение ограничат по следующим улицам:

ул. Батурина;

Кремлевская набережная (от ул. Саид-Галеева до ул. Дзержинского полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Миславского);

ул. Дзержинского (от ул. Миславского до ул. Чернышевского полное ограничение движения);

ул. Чернышевского (от ул. Дзержинского (левая сторона парка «Черное Озеро») до ул. Дзержинского (правая сторона парка «Черное Озеро») полное ограничение движения);

ул. Кремлевская (от Казанского кремля до ул. Кави Наджми полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Чернышевского, ул. Мусы Джалиля);

ул. Кави Наджми (от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной полное ограничение движения);

ул. Профсоюзная (от ул. Кави Наджми до ул. Первого Мая полное ограничение движения с возможностью сквозных проездов с ул. Мусы Джалиля, ул. Первого Мая);

ул. Баумана (от ул. Первого Мая до ул. Батурина полное ограничение движения).

Напомним, что 4—5 августа в Казани пройдут массовые соревнования по триатлону Ironstar Kazan 2018 Timerman cup. Ожидается, что на старт выйдет трехкратный серебряный призер Олимпиады-2014 Максим Вылегжанин.