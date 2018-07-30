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С 1 августа возобновятся авиарейсы из Казани в Калининград

11:19, 30.07.2018
С 1 августа возобновятся авиарейсы из Казани в Калининград
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 1 августа возобновляются регулярные авиарейсы из Казани в Калининград. Перевозчиком выступит авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам на воздушных судах CRJ-200. Время в пути составит 3 часа, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в августе появится прямой рейс из Казани в Махачкалу.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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