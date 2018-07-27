В центре Йошкар-Олы перекроют две улицы на День ВМФ и День города

Мэрия Йошкар-Олы перекроет движение в центре города 29 июля и 11 августа. Ограничения вводятся из-за празднования Дня ВМФ и проведения марафона на День города.

Согласно сообщению администрации Йошкар-Олы, 29 июля будет ограничено движение всех видов транспорта по обеим сторонам бульвара Чавайна на участке от Комсомольской до Советской. Запрет будет действовать с 10.30 до 11.00.

На этом же участке с 6.00 до 12.00 будет действовать запрет на остановку транспорта.

На День города с 6.00 до 15.00 будет запрещено движение по улице Вознесенской на участке от дома № 43 до бульвара Чавайна.

С 8 до 13 часов ограничат движение по следующим улицам: