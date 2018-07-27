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В центре Йошкар-Олы перекроют две улицы на День ВМФ и День города

12:12, 27.07.2018
В центре Йошкар-Олы перекроют две улицы на День ВМФ и День города
Фото: google.ru/maps/скриншот

Мэрия Йошкар-Олы перекроет движение в центре города 29 июля и 11 августа. Ограничения вводятся из-за празднования Дня ВМФ и проведения марафона на День города.

Согласно сообщению администрации Йошкар-Олы, 29 июля будет ограничено движение всех видов транспорта по обеим сторонам бульвара Чавайна на участке от Комсомольской до Советской. Запрет будет действовать с 10.30 до 11.00.

На этом же участке с 6.00 до 12.00 будет действовать запрет на остановку транспорта.

На День города с 6.00 до 15.00 будет запрещено движение по улице Вознесенской на участке от дома № 43 до бульвара Чавайна.

С 8 до 13 часов ограничат движение по следующим улицам:

  • Комсомольская на участке от ул. Кремлевской до ул. Пушкина;
  • Волкова на участке от ул. Кремлевской до ул. Пушкина;
  • Советская на участке от ул. Кремлевской до ул. Пушкина;
  • Вознесенская на участке от бульвара Чавайна до Гоголевского бульвара;
  • Кремлевская на участке от ул. Комсомольской до ул. Советской;
  • площадь Революции;
  • Анисимовская;
  • бульвар Чавайна на участке от ул. Комсомольской до площади Никонова;
  • Троицкий переулок;
  • Архангельская Слобода;
  • Чернышевского;
  • Пушкина на участке от ул. Комсомольской до ул. Вознесенской;
  • Гоголевский бульвар на участке от ул. Вознесенской до набережной Амстердам.
ОбществоИнфраструктура
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