В центре Йошкар-Олы перекроют две улицы на День ВМФ и День города
Мэрия Йошкар-Олы перекроет движение в центре города 29 июля и 11 августа. Ограничения вводятся из-за празднования Дня ВМФ и проведения марафона на День города.
Согласно сообщению администрации Йошкар-Олы, 29 июля будет ограничено движение всех видов транспорта по обеим сторонам бульвара Чавайна на участке от Комсомольской до Советской. Запрет будет действовать с 10.30 до 11.00.
На этом же участке с 6.00 до 12.00 будет действовать запрет на остановку транспорта.
На День города с 6.00 до 15.00 будет запрещено движение по улице Вознесенской на участке от дома № 43 до бульвара Чавайна.
С 8 до 13 часов ограничат движение по следующим улицам:
- Комсомольская на участке от ул. Кремлевской до ул. Пушкина;
- Волкова на участке от ул. Кремлевской до ул. Пушкина;
- Советская на участке от ул. Кремлевской до ул. Пушкина;
- Вознесенская на участке от бульвара Чавайна до Гоголевского бульвара;
- Кремлевская на участке от ул. Комсомольской до ул. Советской;
- площадь Революции;
- Анисимовская;
- бульвар Чавайна на участке от ул. Комсомольской до площади Никонова;
- Троицкий переулок;
- Архангельская Слобода;
- Чернышевского;
- Пушкина на участке от ул. Комсомольской до ул. Вознесенской;
- Гоголевский бульвар на участке от ул. Вознесенской до набережной Амстердам.
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