Россияне 27 июля смогут увидеть самое длительное полное затмение Луны в XXI веке

Сегодня, 27 июля, практически на всей территории России можно будет наблюдать самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке. Об этом сообщили в Московском планетарии.



Астрономическое явление продлится почти 4 часа с 21.24 мск до 01.20 мск. Спутник Земли полностью войдет в тень планеты и окрасится в багрово-красный оттенок. Это первый случай центрального лунного затмения с 15 июня 2011 года, отметили в планетарии.



Кроме того, сегодня состоится Великое противостояние Марса с Солнцем. Планета максимально приблизится к Земле и обгонит в блеске Юпитер. Следующее Великое противостояние Марса ожидается 15 сентября 2035 года.



Напомним, что редкое солнечное затмение суперлуной наблюдалось 13 июля.