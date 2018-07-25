Экс-глава челнинского управления здравоохранения может возглавить госпиталь для ветеранов
Бывший начальник управления здравоохранения Олег Сабаев может стать руководителем госпиталя для ветеранов.
Прежний главный врач Ляля Камалетдинова ушла из медицинской организации в начале июля, передает Chelny-biz.
Сабаев покинул исполком в понедельник, 23 июля. Новым начальником управления, напомним, стал Нияз Фатыхов.
Напомним, Олег Сабаев возглавлял управление здравоохранения Челнов с декабря 2015 года. Ранее он занимал должность главврача Менделеевской ЦРБ, после чего вернулся в Набережные Челны.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым