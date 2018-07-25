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Экс-глава челнинского управления здравоохранения может возглавить госпиталь для ветеранов

17:59, 25.07.2018

Бывший начальник управления здравоохранения Олег Сабаев может стать руководителем госпиталя для ветеранов.

Прежний главный врач Ляля Камалетдинова ушла из медицинской организации в начале июля, передает Chelny-biz.

Сабаев покинул исполком в понедельник, 23 июля. Новым начальником управления, напомним, стал Нияз Фатыхов.

Напомним, Олег Сабаев возглавлял управление здравоохранения Челнов с декабря 2015 года. Ранее он занимал должность главврача Менделеевской ЦРБ, после чего вернулся в Набережные Челны.

ОбществоВласть Татарстан
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