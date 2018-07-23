Путин предложил выплачивать учителям по 200 тысяч рублей за выдающиеся достижения

Российские учителя смогут получать премии за выдающиеся результаты в образовании с 2018 года. Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



«В целях стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развития их творческого и профессионального потенциала постановляю: выплачивать ежегодно, начиная с 2018 года, одну тысячу премий лучшим учителям за выдающиеся достижения в области образования (в педагогической деятельности) в размере 200 тысяч рублей каждая», — говорится в проекте указа президента России Владимира Путина.

Отмечается, что премия выплачивается учителям за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание. При этом участвовать в конкурсе на премию могут учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет и работающие в образовательных организациях.

Ранее Путин подписал закон о дополнительных выплатах преподавателям, участвующим в подготовке и проведении государственной аттестации, с января следующего года.