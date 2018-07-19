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Исполком Казани выплатит по 3 тысячи рублей бывшим сотрудникам-ветеранам

11:17, 19.07.2018
Исполком Казани выплатит по 3 тысячи рублей бывшим сотрудникам-ветеранам
Фото: pixabay.com

Исполнительный комитет Казани определил порядок оказания материальной помощи бывшим сотрудникам, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, вышедшим на пенсию из органов исполкома.

Размер материальной помощи составит 3 тыс. рублей для ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Для иных экс-сотрудников размер выплат будет 1 тыс. рублей, говорится в сборнике документов мэрии Казани.

Отмечается, что матпомощь ветеранам выплатят к празднованию Дня Победы и ко Дню пожилых людей, а иным бывшим сотрудникам — ко Дню пожилых людей.

ОбществоВласть Татарстан
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