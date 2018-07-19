Исполком Казани выплатит по 3 тысячи рублей бывшим сотрудникам-ветеранам

Исполнительный комитет Казани определил порядок оказания материальной помощи бывшим сотрудникам, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, вышедшим на пенсию из органов исполкома.



Размер материальной помощи составит 3 тыс. рублей для ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Для иных экс-сотрудников размер выплат будет 1 тыс. рублей, говорится в сборнике документов мэрии Казани.

Отмечается, что матпомощь ветеранам выплатят к празднованию Дня Победы и ко Дню пожилых людей, а иным бывшим сотрудникам — ко Дню пожилых людей.