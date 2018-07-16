Татарстан и «Газпромбанк» подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере

Президент РТ Рустам Минниханов и заместитель предправления «Газпромбанка» Вадим Кулик в рамках открытия летнего кампуса в Иннополисе подписали соглашение между правительством республики и банком о сотрудничестве в инновационной сфере.

«Если смотреть на российские города с точки зрения перспектив открытия центров разработки, то, без сомнений, на лидирующую позицию попадает Казань с Иннополисом. Потому что это инфраструктура, кадры и большое внимание со стороны правительства республики. Сравнимого места по условиям, если не брать Москву или Питер, нет. Для меня персонально татарстанские партнеры очень важные и верные», — приводит слова Кулика корреспондент «Реального времени».

Ранее «Мегафон», «Ростех» «Газпромбанк» и USM закрыли сделку по созданию совместного предприятия для развития цифровых сервисов в РФ.