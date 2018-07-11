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В Саратове следователи собирают деньги на лечение жены своего коллеги

13:40, 11.07.2018 1
В Саратове следователи собирают деньги на лечение жены своего коллеги

Саратовские следователи обратились к горожанам с просьбой о помощи в спасении жизни больной раком Альфии Гришиной. Женщина является супругой следователя-криминалиста Сергея Гришина.

В июле у Альфии начал прогрессировать рак левой молочной железы. Осложнения могут проявиться в любой день, так как врачи диагностировали метастазы в печень. Женщине требуется срочная госпитализация в израильскую клинику. Стоимость лечения составляет 400 тыс. рублей.

«Просим оказать помощь нашему сотруднику в сборе денежных средств, которые можно перевести по номеру карты: 6390 0256 9006 217506 Альфия Сагитовна Г. или по номеру телефона: 8-905-030-90-53 (номер привязан к Сбербанку России)», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Саратовской области.

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Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:58
    В России бесплатно лечат онкологических больных. Сбор денег идет за лучшие условия проживания во время лечения. Я одной помогла а она на эти деньги в рестораны и на концерты ходила. Эмоции положительные получала. С тех пор зареклась больше никому не помогаю.
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