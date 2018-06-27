Новости общества

02:20 МСК
Новости раздела
Общество

Скончался отец Майкла Джексона — СМИ

19:08, 27.06.2018
Скончался отец Майкла Джексона — СМИ
Фото: commons.wikimedia.org / Жорж Биард

В возрасте 89 лет скончался отец короля поп-музыки Майкла Джексона — Джо Джексон.

Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, он умер в Лос-Анджелесе в 3.30 по местному времени.

В этом месяце Джо Джексон был госпитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы. Его дети неоднократно говорили, что он находится при смерти. При этом за несколько дней до смерти Джо Джексон сам подтвердил слухи о своей скорой смерти в Twitter.

ОбществоКультура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем