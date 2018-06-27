Скончался отец Майкла Джексона — СМИ

В возрасте 89 лет скончался отец короля поп-музыки Майкла Джексона — Джо Джексон.

Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, он умер в Лос-Анджелесе в 3.30 по местному времени.

В этом месяце Джо Джексон был госпитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы. Его дети неоднократно говорили, что он находится при смерти. При этом за несколько дней до смерти Джо Джексон сам подтвердил слухи о своей скорой смерти в Twitter.