Хамитов распорядился снизить смертность в Башкирии на 30 процентов

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на встрече с медработниками заявил о необходимости снизить смертность в республике. Он подчеркнул, что к 2030 году жители республики должны доживать до 80 лет.

«В частности, нужно снизить смертность населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысяч населения. У нас с вами в Республике Башкортостан эта цифра сегодня составляет 540 случаев. Пожалуйста, прошу осмыслить этот целевой показатель», — приводит слова Хамитова пресс-служба главы РБ.

При этом руководитель региона напомнил, что в 2017 году на систему здравоохранения в РБ потратили 60,5 млрд рублей. Он заявил, что в этом году сумма вырастет до 68,5 млрд рублей.

Хамитов отметил и рост средней зарплаты медработников. Он выразил надежду, что в скором будущем врачи станут получать приличную зарплату «без этих страшных переработок».