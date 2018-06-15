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Хамитов распорядился снизить смертность в Башкирии на 30 процентов

22:07, 15.06.2018
Хамитов распорядился снизить смертность в Башкирии на 30 процентов
Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на встрече с медработниками заявил о необходимости снизить смертность в республике. Он подчеркнул, что к 2030 году жители республики должны доживать до 80 лет.

«В частности, нужно снизить смертность населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысяч населения. У нас с вами в Республике Башкортостан эта цифра сегодня составляет 540 случаев. Пожалуйста, прошу осмыслить этот целевой показатель», — приводит слова Хамитова пресс-служба главы РБ.

При этом руководитель региона напомнил, что в 2017 году на систему здравоохранения в РБ потратили 60,5 млрд рублей. Он заявил, что в этом году сумма вырастет до 68,5 млрд рублей.

Хамитов отметил и рост средней зарплаты медработников. Он выразил надежду, что в скором будущем врачи станут получать приличную зарплату «без этих страшных переработок».

ОбществоВластьМедицина Башкортостан
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