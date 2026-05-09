Выставка техники, праздничная Баумана, салют: как в Казани отметили День Победы

Праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Казани не ограничились парадом Победы и акцией «Бессмертный полк». На площади Тысячелетия выставили как легендарные исторические образцы военной техники: танки Т-34, ИС-3, самоходную артиллерийскую установку СУ-100, плавающий танк ПТ-76, знаменитую «Катюшу» БМ-13, так и современные модели. Праздничное настроение царило и на центральной улице города — Баумана. Программа завершилась праздничным концертом с участием Салавата и салютом над акваторией Казанки. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
