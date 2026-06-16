В Казанском кремле прошло чествование ватерпольного клуба «Синтез»

13:52, 16.06.2026 16
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Присутственных местах Казанского кремля состоялась церемония чествования казанского клуба «Синтез», который стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны по водному поло сезона-2025/2026. Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил команде благодарность и отметил, что успехи клуба — это вклад в престиж республики. Он также подчеркнул, что «Синтез» является базой для подготовки игроков национальной сборной. В ответ тренер и спортсмены поблагодарили руководство за поддержку.

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