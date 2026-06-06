В Казани стартовал третий этап чемпионата по дрифту RDS Open

В Казани на трассе «KazanRing Canyon» начался третий этап Открытого чемпионата по дрифту RDS Open. Пилоты соревнуются в мастерстве управляемых заносов на одной из самых сложных трасс сезона. Зрителей ждут зрелищные заезды и напряжённая борьба.
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