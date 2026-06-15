В Казани открылась выставка «Сделано в Татарстане»

16:10, 15.06.2026 44
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В казанском Центре уникального мастерства начала работу выставка «Сделано в Татарстане», на которой около 100 компаний республики представляют свою продукцию. Экспозиция площадью более 4 тыс. кв. метров включает вертолёт «Ансат-М», электромобиль «Атом», автобусы, сельхозтехнику и мобильные медицинские комплексы. С 15 по 19 июня выставка работает для участников саммита, а 20–21 июня откроется для всех желающих.

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