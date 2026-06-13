12 июня в Казани прошло празднование Дня России. На концерте у Центра семьи «Казан» выступили творческие коллективы города, солисты Казанской городской филармонии, а также звезды российской и татарской эстрады. Хедлайнерами вечера были группа «Корни» и Фирдус Тямаев. В завершение праздника над акваторией Казанки прогремел салют.
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