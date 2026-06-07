В Казани прошел VK Fest-2026

В Казани во второй раз прошел VK Fest: татарская сцена стала больше, количество гастроточек увеличилось до трех и, как отметили организаторы, в этом году к «Чаше» пришло много семей. В этом году на фестиваль в Казань приехали Татьяна Куртукова, Дора, «Вики Шоу», группа «Сироткин», Клава Кока, Feduk и Zivert. Кроме российских звезд, на большую Синюю сцену вышел Ришат Тухватуллин и кряшенский хор.
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