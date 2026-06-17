В ИТ-парке им. Башира Рамеева в Казани открыли саммит Россия — АСЕАН

16:29, 17.06.2026 30
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В столице Татарстана начал работу юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию диалогового партнерства. В Казань прибыли делегации 11 стран-участниц объединения, включая Индонезию, Вьетнам, Сингапур и Таиланд. В программе — деловой форум, встречи глав государств и подписание итоговых документов, включая Казанскую декларацию и Комплексный план действий до 2030 года.

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