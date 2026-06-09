В Казани с 6 по 11 июня проходит чемпионат России по плаванию

21:19, 09.06.2026 30
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В Казани с 6 по 11 июня проходит чемпионат России по плаванию. На турнире в общей сложности разыграют 42 комплекта медалей. По итогам соревнований будет сформирован состав национальной сборной для участия на чемпионате Европы в Париже. Зрители Казани могли увидеть выступления ведущих пловцов страны Андрея Минакова, Евгении Чикуновой, Климента Колесникова и многих других.

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