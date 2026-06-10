УНИКС стал серебряным призером Единой лиги ВТБ, уступив ЦСКА в финале

21:44, 10.06.2026 31
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В Казани прошел четвертый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС уступил ЦСКА со счетом 76:102 и завоевал серебряные медали чемпионата. Казанцы завершили сезон на втором месте, в регулярном чемпионате дважды обыграв будущего чемпиона. В плей-офф команда совершила яркий камбэк в полуфинале с «Зенитом», уступая 1–3, но выиграв три матча подряд. Джален Рейнольдс признан лучшим шестым игроком сезона, Маркус Бингэм — лучшим дебютантом.

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