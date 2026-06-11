Софья Дьякова и Савелий Лузин стали чемпионами России на дистанции 400 метров вольным стилем

В Казани завершился чемпионат России по плаванию. В последний соревновательный день Савелий Лузин завоевал золото на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3 минуты 47,17 секунды. Серебро у Романа Котова, бронза — у Максима Гусева. Среди женщин на аналогичной дистанции победила Софья Дьякова (4.10,23), опередив Арину Пантину и Анастасию Саратову.
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