Софья Дьякова и Савелий Лузин стали чемпионами России на дистанции 400 метров вольным стилем

21:15, 11.06.2026 37
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Казани завершился чемпионат России по плаванию. В последний соревновательный день Савелий Лузин завоевал золото на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3 минуты 47,17 секунды. Серебро у Романа Котова, бронза — у Максима Гусева. Среди женщин на аналогичной дистанции победила Софья Дьякова (4.10,23), опередив Арину Пантину и Анастасию Саратову.

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