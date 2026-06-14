На автодроме Kazanring Canyon прошел второй этап чемпионата «Формулы-4»

В Казани на трассе Kazanring Canyon завершился второй этап чемпионата России в классе «Формула-4». Пилоты соревновались на новейших болидах Tatuus F4 T421. В программу этапа вошли три гонки, которые прошли в условиях аномальной жары. Первый заезд начался с аварии, но главный фаворит уик-энда сумел восстановиться и одержал победы во всех трех гонках, несмотря на технические проблемы. Гонщики демонстрировали напряженную борьбу на протяжении всего этапа.
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