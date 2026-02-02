Казань под снегом: как город справляется с аномальными снегопадами

13:29, 02.02.2026 18
  • Динар Фатыхов
Сильные снегопады обрушились на Казань с 27 января по 1 февраля, создав серьезные проблемы для городской инфраструктуры. Ранее подобные погодные условия наблюдались и в начале января, когда столица Татарстана получила почти две трети месячной нормы осадков. Новое испытание стихией потребовало привлечения огромного числа спецтехники и персонала — на уборку улиц вышли 1 353 машины, в том числе мини-погрузчики, которых в простонародье называют «барсиками», грейдеры и другие крупногабаритные машины, а также 689 рабочих. Всего общий объем выпавшего снега за зиму в Казани уже превысил показатели всей зимы 2024 года на 10 мм.

