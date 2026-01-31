«Ак Барс» обыграл в Казани «Нефтехимик»

Казанская команда выиграла со счетом 6:1. В составе «Ак Барса» забили Александр Барабанов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский, дважды Илья Сафонов и Митчелл Миллер. У «Нефтехимика» отличился Матвей Заседа.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 2 февраля в Новосибирске с «Сибирью» в 15:30 по московскому времени.
