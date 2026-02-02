В Казани стартовал второй сезон Фестиваля имени Султана Габяши

22:55, 02.02.2026 29
1/29
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

В Казани состоялся концерт, открывший второй сезон Фестиваля национальной музыки имени Султана Габяши. В культурном центре «Московский» представили современную камерную интерпретацию татарского балета «Зюгра» на музыку Назиба Жиганова и либретто Файзи Гаскарова. Мероприятие возродило интерес к классическому наследию в новом формате.

Другие фотогалереи