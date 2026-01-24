В театре Тинчурина состоялась премьера спектакля «Тополёк мой в красной косынке»

В Татарском театре драмы и комедии им. Карима Тинчурина состоялась премьера спектакля «Тополёк мой в красной косынке» по произведению Чингиза Айтматова. Постановка рассказывает историю о разрушенной любви, ошибках и силе человеческих чувств. Зрители увидели честную и трогательную драму о ценности счастья, которую легко потерять.
