Живые кадры первого месяца 2026 года

00:01, 01.02.2026 12
В соборе Казанской иконы Божией Матери прошло праздничное рождественское богослужение.Ильгиз Зайниев в поисках эмоции на репетиции спектакля «Альмандар».Алексей Ягудин на фестивале Ильи Овербуха.Первой поздравила папу на финише самая преданная поклонница Александра Большунова.Снежный ангел.Ринат Фахрутдинов (известный под прозвищем «Ринтик») отказался общаться с прессой.Детская татарская театральная студия «Апуш» воплотила ангельский образ матери в спектакле «Тукай. Прощение».Лейла Фазлеева на расширенном заседании коллегии об итогах деятельности Управления ЗАГС по РТ в 2025 году и задачах на 2026 год.Дом Филимонова.Авария на объекте тепловых сетей.Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан».Яркий танец на приеме в честь Дня Республики Индия.
  • В соборе Казанской иконы Божией Матери прошло праздничное рождественское богослужение.
    Артем Дергунов
  • Ильгиз Зайниев в поисках эмоции на репетиции спектакля «Альмандар».
    Айдар Раманкулов
  • Алексей Ягудин на фестивале Ильи Овербуха.
    Артем Дергунов
  • Первой поздравила папу на финише самая преданная поклонница Александра Большунова.
    Артем Дергунов
  • Снежный ангел.
    Артем Дергунов
  • Ринат Фахрутдинов (известный под прозвищем «Ринтик») отказался общаться с прессой.
    Артем Дергунов
  • Детская татарская театральная студия «Апуш» воплотила ангельский образ матери в спектакле «Тукай. Прощение».
    Артем Дергунов
  • Лейла Фазлеева на расширенном заседании коллегии об итогах деятельности Управления ЗАГС по РТ в 2025 году и задачах на 2026 год.
    Артем Дергунов
  • Дом Филимонова.
    Артем Дергунов
  • Авария на объекте тепловых сетей.
    Артем Дергунов
  • Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан».
    Динар Фатыхов
  • Яркий танец на приеме в честь Дня Республики Индия.
    Артем Дергунов

Январь в Казани был насыщен событиями — от крещенских купаний и ледовых шоу до премьер в театрах и побед на спортивных турнирах. В нашей галерее — самые живые и эмоциональные моменты: улыбки на катке, напряжение спортивных баталий, торжественные церемонии и уютные городские зарисовки.

