Живые кадры первого месяца 2026 года

Январь в Казани был насыщен событиями — от крещенских купаний и ледовых шоу до премьер в театрах и побед на спортивных турнирах. В нашей галерее — самые живые и эмоциональные моменты: улыбки на катке, напряжение спортивных баталий, торжественные церемонии и уютные городские зарисовки.
