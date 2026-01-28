В Казани прошел торжественный прием в честь Дня Республики Индия

19:38, 28.01.2026 32
1/32
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

В Казани состоялся прием в честь 77-летия Дня Республики Индия. Мероприятие организовало консульство этой страны в Казани, это первое публичное событие для нового генерального консула Джейсундхара Д. Поздравления направили раис Татарстана Рустам Минниханов и спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. Несколько танцевальных коллективов Казани представили ряд традиционных индийских танцев, в том числе катхак. Среди гостей праздника были депутаты Госсовета Татарстана, дипломаты, работающие в Казани, сотрудники ряда ведомств и журналисты.

Другие фотогалереи