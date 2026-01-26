В Казани состоялось новое заседание по делу ОПС «Тукаевские»

Сегодня в здании Советского райсуда Казани состоялось новое заседание по делу ОПС «Тукаевские», которое больше трех лет назад было возвращено прокурору. После того решения из-под ареста освободили 29 из 30 обвиняемых в серии вымогательств, поджогов, разбоях, а также строительной и страховых аферах на 60 млн рублей и организации незаконной миграции 7,7 тысячи иностранцев. Однако, по данным «Реального времени», для четверки фигурантов отсрочка судебного разбирательства обернулась новыми преступлениями — неумышленным убийством, поджогом и аферами. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.