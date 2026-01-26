В Казани состоялось новое заседание по делу ОПС «Тукаевские»

14:19, 26.01.2026 24
Сегодня в здании Советского райсуда Казани состоялось новое заседание по делу ОПС «Тукаевские», которое больше трех лет назад было возвращено прокурору. После того решения из-под ареста освободили 29 из 30 обвиняемых в серии вымогательств, поджогов, разбоях, а также строительной и страховых аферах на 60 млн рублей и организации незаконной миграции 7,7 тысячи иностранцев. Однако, по данным «Реального времени», для четверки фигурантов отсрочка судебного разбирательства обернулась новыми преступлениями — неумышленным убийством, поджогом и аферами. Подробнее — в материале «Реального времени».

