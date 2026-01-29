100-летие физкультурно-спортивного общества «Динамо» Татарстана отпраздновали в Казани

В Казани в новом здании театра имени Галиасгара Камала состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо» Татарстана. По итогам мероприятия динамовцы были отмечены высшей региональной наградой — орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.