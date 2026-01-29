100-летие физкультурно-спортивного общества «Динамо» Татарстана отпраздновали в Казани

22:02, 29.01.2026 38
  • Динар Фатыхов
В Казани в новом здании театра имени Галиасгара Камала состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо» Татарстана. По итогам мероприятия динамовцы были отмечены высшей региональной наградой — орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

