В Казани прошел спектакль-концерт «Бессмертный знаменосец: музыка Единства и Побед»

23:12, 21.01.2026 27
В Культурно-досуговом комплексе им. Ленина состоялась премьера спектакля-концерта «Бессмертный знаменосец: музыка Единства и Побед». Постановка московского Театра концептуальной музыки объединила арии, литературные и хореографические композиции, посвященные преемственности ратного подвига защитников Отечества.

