«КОС-Синтез» победил в домашнем туре чемпионата России ЕВЛ

17:15, 26.01.2026 20
23 и 24 января в Казани в рамках 4 Тура Суперлиги чемпионата России ЕВЛ по водному поло казанцы обыграли команду МКСШОР «Восток».

