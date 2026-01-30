XLIV Шаляпинский фестиваль открылся премьерой оперы «Свадьба Фигаро»

23:35, 30.01.2026
  Динар Фатыхов
В рамках 44-го Шаляпинского фестиваля в театре им. Джалиля состоялась премьера оперы «Свадьба Фигаро». Постановка режиссера Юрия Александрова посвящена двойному юбилею — 270-летию со дня рождения В.А. Моцарта и 240-летию его знаменитой оперы-буффа. Музыкальным руководителем и дирижером выступил немецкий специалист по творчеству композитора Юстус Франтц.

