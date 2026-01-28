«Ак Барс» проиграл в Казани «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

«Ак Барс» проиграл в Казани уфимскому «Салавату Юлаеву» в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина второй раз в сезоне уступила в «Зеленом дерби». За «Ак Барс» в этой игре дебютировал нападающий Нэйтан Тодд, в дедлайн перешедший из московского «Спартака». Следующий матч «Ак Барс» проведет 31 января в Казани с «Нефтехимиком».
