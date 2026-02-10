В Казани прошла коллегия Минэкономики РТ

На коллегии Министерства экономики Татарстана подвели итоги 2025 года. Отмечен рост ключевых показателей: валового регионального продукта, инвестиций и промышленного производства. Особое внимание уделено развитию промпарков в сельских районах, где создание новых площадок должно стимулировать местный бизнес и занятость. Перед заседанием раис республики Рустам Минниханов осмотрел выставку стартапов.
