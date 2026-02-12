Рустам Минниханов ознакомился с новинками АПК на выставке «Казань Агро — 2026»

09:30, 12.02.2026 29
В Международном выставочном центре «Казань Экспо» стартовала специализированная сельскохозяйственная выставка «Казань Агро — 2026». Свои разработки представили ведущие производители техники, оборудования и решений для агропромышленного комплекса. В центре внимания — инновации в растениеводстве, животноводстве и цифровизации сельского хозяйства. Экспозицию посетил раис Татарстана Рустам Минниханов, ознакомившись с новейшими образцами техники и передовыми технологиями отрасли.

