Рустам Минниханов ознакомился с новинками АПК на выставке «Казань Агро — 2026»

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» стартовала специализированная сельскохозяйственная выставка «Казань Агро — 2026». Свои разработки представили ведущие производители техники, оборудования и решений для агропромышленного комплекса. В центре внимания — инновации в растениеводстве, животноводстве и цифровизации сельского хозяйства. Экспозицию посетил раис Татарстана Рустам Минниханов, ознакомившись с новейшими образцами техники и передовыми технологиями отрасли.
