В «Казань Экспо» подвели итоги работы АПК Татарстана за 2025 год

В МВЦ «Казань Экспо» состоялась итоговая коллегия Минсельхоза РТ. Объём произведённой сельхозпродукции впервые превысил 400 млрд рублей, урожайность зерновых достигла рекордных 35,9 ц/га. Введены 18 новых молочных комплексов, продуктивность коров выросла до 8 873 кг в год.
