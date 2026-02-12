В «Казань Экспо» подвели итоги работы АПК Татарстана за 2025 год

18:50, 12.02.2026 32
В МВЦ «Казань Экспо» состоялась итоговая коллегия Минсельхоза РТ. Объём произведённой сельхозпродукции впервые превысил 400 млрд рублей, урожайность зерновых достигла рекордных 35,9 ц/га. Введены 18 новых молочных комплексов, продуктивность коров выросла до 8 873 кг в год.

