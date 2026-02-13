Судейские «выборы» и итоги работы системы Фемиды: как в Казани прошла конференция судей

12:06, 13.02.2026 32
1/32
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Ирина Плотникова
  • Ирина Плотникова

Количество рассматриваемых гражданских, уголовных и административных дел снизилось, но сами дела становятся все сложнее. Дефицит кадров в судах сократился, а техникой для видеоконференцсвязи обещают обеспечить каждый зал заседаний в районных и городских судах Татарстана. Такие итоги работы за год озвучили сегодня на отчетно-выборной конференции судей председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов и глава управления Судебного департамента в республике Зявдат Салихов. Также сегодня на четыре года избрали новые составы и председателей Совета судей Татарстана, Квалифколлегии судей и комиссии по приему экзамена на должность судьи. Совет судей РТ возглавил зампред Верховного суда республики Айдар Галиакберов.

Другие фотогалереи