Судейские «выборы» и итоги работы системы Фемиды: как в Казани прошла конференция судей

Количество рассматриваемых гражданских, уголовных и административных дел снизилось, но сами дела становятся все сложнее. Дефицит кадров в судах сократился, а техникой для видеоконференцсвязи обещают обеспечить каждый зал заседаний в районных и городских судах Татарстана. Такие итоги работы за год озвучили сегодня на отчетно-выборной конференции судей председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов и глава управления Судебного департамента в республике Зявдат Салихов. Также сегодня на четыре года избрали новые составы и председателей Совета судей Татарстана, Квалифколлегии судей и комиссии по приему экзамена на должность судьи. Совет судей РТ возглавил зампред Верховного суда республики Айдар Галиакберов.
