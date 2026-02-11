День российской науки отметили в ИТ-парке им. Б. Рамеева

15:41, 11.02.2026 42
1/42
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В ИТ-парке им. Б. Рамеева в рамках Дня российской науки развернулась выставка «Развитие науки в Республике Татарстан». Свои разработки представили ведущие научные центры и инновационные компании — от спортивной аналитики до передовых промышленных технологий. Экспозицию осмотрел раис Татарстана Рустам Минниханов. Здесь же состоялось награждение победителей конкурса «Научный прорыв. Фәнни алга китеш».

Другие фотогалереи