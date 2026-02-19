В «Туган авылым» прошел первый ифтар в этом году

19:31, 19.02.2026 38
1/38
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане для мусульман прошел первый ифтар — вечерний прием пищи (разговение), совершаемый после захода солнца во время священного месяца Рамадан. Гости собрались и в национально-туристическом комплексе «Туган авылым». Приветствие от муфтия республики передал его заместитель Ильфар хазрат Хасанов. Он призвал провести Рамадан в молитвах и благих делах.

Другие фотогалереи