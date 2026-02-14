Тысячи казанцев вышли на старт «Лыжни России-2026»

17:38, 14.02.2026 37
14 февраля Казань присоединилась к Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Центральной площадкой стал стадион «Локомотив», где состоялся тематический забег в честь 100-летия физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ. Участников ждали эстафеты, забеги ветеранов и руководителей, а также насыщенная развлекательная программа. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

