Тысячи казанцев вышли на старт «Лыжни России-2026»

14 февраля Казань присоединилась к Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Центральной площадкой стал стадион «Локомотив», где состоялся тематический забег в честь 100-летия физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ. Участников ждали эстафеты, забеги ветеранов и руководителей, а также насыщенная развлекательная программа. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.